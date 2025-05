Medien: Russland propagiert mit Videos von nordkoreanischen Truppen Freundschaft mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Russland propagiert laut einem Medienbericht seine Freundschaftsbeziehungen mit Nordkorea, indem es Videos von Aktivitäten nordkoreanischer Truppen in den Medien zeigt.Einem Bericht der US-Zeitung „Wall Street Journal“ am Sonntag (Ortszeit) zufolge zeigte das russische Staatsfernsehen in einer Nachrichtensendung, dass in der russischen Region Kursk eingesetzte nordkoreanische Soldaten das russische Lied „Katjuscha“, ins Koreanische übersetzt, singen.Ein russischer Soldat lobte in der Sendung, dass nordkoreanische Soldaten in hervorragender Form seien, schnell russische Wörter lernten und sich als gute Scharfschützen erwiesen.Experten gehen davon aus, dass ein Großteil des Filmmaterials inszeniert sei, um nordkoreanische Soldaten gezielt als fähig und mutig darzustellen.Es sei eine kalkulierte Kampagne, um die Nordkoreaner als Russlands „Kriegsbrüder“ darzustellen, deren militärische Unterstützung nicht nachlassen werde, sagte Chris Monday, Russland-Experte und Professor an der Dongseo-Universität in Südkorea.Moskau und Pjöngjang hätten die Präsenz nordkoreanischer Truppen in Russland monatelang unter Verschluss gehalten. Jetzt posaunten sie heraus, dass sie eine Kriegsallianz haben und zeichneten das Bild einer rosigen Beziehung, schrieb die Zeitung.