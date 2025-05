Südkorea und USA führen gemeinsame Seeübung durch

Photo : YONHAP News

Die Marinen Südkoreas und der USA haben in der Vorwoche im Ostmeer eine gemeinsame Übung abgehalten.Die südkoreanische Marine teilte am Sonntag mit, dass über zehn Kriegsschiffe, einschließlich des Aegis-Zerstörers ROKS Yulgok Yi I, und über zehn Flugzeuge, darunter P-3-Seefernaufklärer, an der viertägigen Übung von Donnerstag bis Sonntag teilgenommen hätten.Die US-Marine setzte den Aegis-Zerstörer USS William P. Lawrence und P-8-Seefernaufklärer ein.Geübt wurden Verfahren, damit die gemeinsamen Streitkräfte Provokationen umgehend abwehren können, die der Feind gleichzeitig zu Wasser, unter Wasser und in der Luft verübt.Ryu Yun-sang, Kommandeur der 1. Marine-Kampfgruppe, sagte, dass die Marine durch die Übung ihre Fähigkeit zur Durchführung gemeinsamer Operationen in Vorbereitung auf verschiedene maritime Provokationen des Feindes weiter habe verbessern können. Die gemeinsamen Seestreitkräfte Südkoreas und der USA würden künftig mit ihrer überwältigenden Kampfkraft jede feindliche Provokation hart bestrafen.