Kim Moon-soo meldet sich als PPP-Kandidat für Präsidentschaftswahl an

Photo : KBS News

Kim Moon-soo ist endgültiger Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks (PPP).Der ehemalige Arbeitsminister erhielt den Kandidatenstatus zurück, nachdem der von der Parteiführung angestrebte Kandidatenwechsel an einem Mitgliedervotum gescheitert war. Kim ließ sich am Sonntag bei der Nationalen Wahlkommission registrieren.Han Duck-soo, ehemaliger Ministerpräsident, erklärte umgehend, dass er das Ergebnis akzeptiere.Die PPP-Führung hatte am Freitagabend ein Verfahren für den Kandidatenwechsel eingeleitet. Grund war, dass Kim, der bei den Vorwahlen siegreiche Kandidat, ihre Forderung nach einer Einigung mit Han über eine einheitliche Kandidatur abgelehnt hatte.Bei einer Abstimmung unter allen Parteimitgliedern am Samstag gab es für einen Kandidatenwechsel jedoch keine Mehrheit der abgegebenen Stimmen.