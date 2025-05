Ausfuhren vom 1. bis 10. Mai um fast ein Viertel geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats eingebrochen.Nach Angaben der Zollbehörde am Montag schrumpften die Exporte vom 1. bis 10. Mai um 23,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 12,8 Milliarden Dollar.Der Wert der monatlichen Exporte war bis April drei Monate in Folge gestiegen. Die Lieferungen an die USA waren jedoch im April um 6,8 Prozent zurückgegangen, damit war erstmals seit drei Monaten ein Rückgang verbucht worden. Als Grund wird auch die US-Zollpolitik genannt.Auch in den ersten zehn Tagen dieses Monats schrumpften die Exporte in die USA, und zwar um 30,4 Prozent.Bei neun der zehn wichtigsten Exportprodukte wurde ein Exportrückgang verbucht. Nur bei Halbleitern wurde ein Wachstum erzielt.Die Einfuhren sackten im Zeitraum vom 1. bis 10. Mai gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar ab.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 1,7 Milliarden Dollar verbucht.