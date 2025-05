Weiteres Opfer der Sexsklaverei japanischen Militärs gestorben

Photo : KBS News

Lee Ok-seon, Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg, ist verstorben.Sie wurde 97 Jahre alt.Laut einer südkoreanischen Bürgergruppe, die sich mit der Klärung der Frage der Sexsklaverei des japanischen Militärs befasst, starb Lee am Sonntagabend.Lee wurde 1928 in Busan geboren und im Alter von 15 Jahren nach China verschleppt. Sie erlebte drei Jahre lang als sogenannte „Trostfrau“ für japanische Truppen sexuelle Gewalt.Auch nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft lebte sie weiter in China und kehrte erst im Juni 2000 nach Südkorea zurück.Beginnend mit einem Vortrag an der Brown-Universität in den USA im Jahr 2002 setzte sie sich fast zwei Jahrzehnte lang dafür ein, in anderen Ländern, darunter Japan, Australien und Deutschland, über das Leid der Trostfrauen des japanischen Militärs zu berichten.Mit Lees Tod sank die Zahl der noch Lebenden von den bei der südkoreanischen Regierung registrierten Opfern der Sexsklaverei der japanischen Armee auf sechs.