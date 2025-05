Südkorea will bei Handelsgesprächen mit USA nationale Interessen und Prinzip der Gegenseitigkeit wahren

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Lee Ju-ho hat gefordert, die Handelsgespräche mit den USA nach dem Prinzip der Maximierung der nationalen Interessen und der Gegenseitigkeit zu führen.Die entsprechende Äußerung machte Lee bei einer Diskussion über die Strategie für Wirtschaftssicherheit am Montag in Seoul.Er ordnete den zuständigen Ministerien an, sich über die jüngst getroffene Handelsvereinbarung zwischen den USA und Großbritannien und die Entwicklungen bei Konsultationen anderer gleichgesinnter Länder mit den USA genau zu informieren. Auf dieser Grundlage sollten bestmögliche Bemühungen bei den Gesprächen mit Washington unternommen werden.Die Regierung solle außerdem in diesem Prozess mit der Nationalversammlung und den Bürgern stetig kommunizieren.Die Teilnehmer sprachen auch über eine Beratung mit den USA auf Ministerebene am Rande des dieswöchigen APEC-Handelsministertreffens und die Entwicklungen bei den technischen Konsultationen mit den USA über die US-Zollmaßnahmen.