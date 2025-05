Ex-Präsident Yoon betritt erstmals vor Augen der Öffentlichkeit Gerichtsgebäude für Strafverfahren

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Präsident Yoon Suk Yeol hat erstmals vor den Augen der Öffentlichkeit das Gerichtsgebäude betreten, um sich wegen des Vorwurfs des Hochverrats vor Gericht zu verantworten.Grund ist, dass das Gericht anders als bei den ersten beiden Verhandlungsterminen nicht erlaubte, dass Yoon die Tiefgarage nutzt.Yoon kam am Montag gegen 9.55 Uhr am Bezirksgericht Seoul Zentral an. Nach dem Ausstieg aus dem Fahrzeug begab er sich direkt ins Gebäude, ohne Fragen von Journalisten zu beantworten.Reporter fragten ihn auf dem Weg ins Gebäude vergeblich, ob er sich für die Ausrufung des Kriegsrechts entschuldigen wolle. Auch wurde gefragt, ob er sich selbst für einen liberalen Demokraten halte, obwohl er der erste Präsident in Südkorea sei, der seit den Militärregimen das Kriegsrecht verhängt habe.