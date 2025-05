Seoul fordert China und Russland zu Wahrung von Frieden und Einhaltung von Normen auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat China und Russland aufgefordert, den internationalen Frieden zu wahren und sich an die Normen zu halten.Die entsprechende Äußerung machte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Koo Byoung-sam, am Montag vor der Presse. Er reagierte damit auf die Forderung beider Länder nach einem Ende der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea.Die Denuklearisierung Nordkoreas sei ein von der internationalen Gemeinschaft geteilter Konsens, sagte er. Er betonte außerdem die Verantwortung Russlands und Chinas als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats dafür, den Weltfrieden zu wahren und internationale Normen einzuhalten.China und Russland hatten am 8. Mai nach einem Spitzentreffen anlässlich der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges Russlands eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin hatten sie andere Länder aufgefordert, die Sanktionen und Ausweitung des Drucks gegen Nordkorea zu stoppen.