Atomkraftprojekt: EU-Kommissar fordert von Tschechien offenbar Absage an Südkorea

Photo : YONHAP News

Die EU soll Tschechien aufgefordert haben, den Vertrag über den Bau von Atomkraftwerken mit Südkorea nicht zu unterzeichnen.Das berichtete das europäische Nachrichtenportal Euractiv am Montag (Ortszeit) und berief sich auf den tschechischen Industrie- und Handelsminister Lukáš Vlček. Ihm zufolge habe man ein entsprechendes Schreiben des französischen EU-Kommissars für Wohlstand und Industriestrategie, Stéphane Séjourné, erhalten. Eine Antwort darauf werde vorbereitet, sagte er in einem Interview mit dem tschechischen Fernsehen CT.Vlček äußerte sich nicht zum konkreten Inhalt des Schreibens. Dieses spiegele aber die Ansichten und Kommentare des französischen Stromkonzerns EDF wider.EDF hatte nach der Niederlage im Bieterverfahren für den Bau neuer Reaktorblöcke im AKW Dukovany vor einem tschechischen Gericht geklagt. Am 6. Mai wurde eine einstweilige Verfügung erwirkt, nach der die Vertragsunterzeichnung untersagt ist, bis ein Urteil in der Sache vorliegt.Die ursprünglich für den 7. Mai geplante Vertragsunterzeichnung zwischen dem tschechischen Auftraggeber und dem südkoreanischen Konsortium um KHNP musste daher kurzfristig abgesagt werden.EDF wurde im Rennen um das Projekt von der Regierung in Paris tatkräftig unterstützt. Präsident Emmanuel Macron hatte im März letzten Jahres Tschechien besucht und um die Kooperation gebeten, damit der französische Bewerber den Zuschlag erhält. Die französische Regierung hält 100 Prozent der Anteile an dem Unternehmen.