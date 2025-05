Koreanische Unternehmen bei F&E-Investitionen weltweit auf Platz fünf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat beim Volumen der Investitionen führender Unternehmen in Forschung und Entwicklung (F&E) den fünften Platz in der Welt belegt.Nach Angaben des Koreanischen Instituts für die Bewertung und Planung von Wissenschaft und Technologie (KISTEP) am Dienstag tätigten die weltweit 2.000 größten Unternehmen in puncto F&E-Investitionen im Jahr 2023 die Rekordinvestition von insgesamt 1,257 Billionen Euro. Die Summe stieg um 7,7 Prozent im Vorjahresvergleich oder 90,4 Milliarden Euro.Unter den 2.000 Unternehmen gibt es 40 aus Südkorea. Die koreanischen Unternehmen investierten 42,55 Milliarden Euro und belegten mit 3,4 Prozent Anteil den fünften Platz im Ländervergleich.Die Investitionssumme der koreanischen Unternehmen stieg gegenüber dem Vorjahr um 23,7 Prozent. Damit verzeichnete Südkorea ein größeres Wachstum als die G7-Staaten (die USA, Japan, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Frankreich und Italien), China und Taiwan.Samsung Electronics blieb wie im Vorjahr weiter auf Platz sieben und gehörte als einzige Firma aus Südkorea zu den ersten Zehn.Nach Branchen betrachtet, erreichte IKT-Hardware mit 62,7 Prozent den größten Anteil an den F&E-Investitionen der koreanischen Firmen. Dahinter folgten Autos und Autoteile mit 11,8 Prozent, Sonstiges mit 10,3 Prozent und Industriematerial mit 7,9 Prozent.