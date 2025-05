Südkoreaner können erstmals in Kuba an Wahl im Heimatland teilnehmen

Photo : YONHAP News

In Kuba können südkoreanische Staatsangehörige erstmals ihre Stimme für Wahlen im Heimatland abgeben.Die südkoreanische Botschaft in Havanna richtete am Montag (Ortszeit) eine Wahlkommission ein, um eine dortige faire Stimmabgabe für die 21. Präsidentschaftswahl zu ermöglichen.Das dortige Wahllokal wird vom 22. bis 25. Mai geöffnet haben.Erstmals können damit Südkoreaner in Kuba an Wahlen im Heimatland teilnehmen.Südkorea und Kuba hatten im Februar 2024 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Im April jenes Jahres hatten sie vereinbart, jeweils in der Hauptstadt eine ständige Vertretung einzurichten.Südkoreas Botschaft öffnete am 17. Januar im Viertel Miramar in Havanna.