Photo : YONHAP News

Der koreanische Dirigent Chung Myung-whun wird Musikdirektor der Mailänder Scala, eines der bedeutendsten Opernhäuser der Welt.Das Teatro alla Scala in Mailand gab am Montag (Ortszeit) auf seiner Website bekannt, dass Chung ab 2027 Nachfolger des derzeitigen Musikdirektors Riccardo Chailly wird.Die 1778 eröffnete Mailänder Scala zählt zu den wichtigsten Bühnen der Welt.Mit Chung wird erstmals ein Asiat in der 247-jährigen Geschichte des Theaters dessen Leitung übernehmen.Der 72-Jährige begann seine Karriere als Pianist. 1974 wurde er als Zweitplatzierter beim Tschaikowski-Wettbewerb für Klavier einem größeren Publikum bekannt.In den 1980er Jahren begann er als Dirigent in Europa zu arbeiten. Er war unter anderem Musikdirektor beim Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken.