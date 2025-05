APEC-Arbeitsminister wollen für nachhaltige Arbeitsmärkte kooperieren

Photo : YONHAP News

Die für Beschäftigung und Arbeit zuständigen Minister der Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) wollen für Nachhaltigkeit und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt kooperieren.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung nahmen die 21 Mitglieder bei der Plenarsitzung des 7. APEC-Ministertreffens zur Entwicklung von Humanressourcen am Montag auf Jeju an, wie das südkoreanische Ministerium für Beschäftigung und Arbeit mitteilte. Die Erklärung enthält vor allem Angaben zur Ausrichtung der Politik angesichts Veränderungen der Arbeitsmärkte.Vereinbart wurde außerdem, im Zuge der Verbreitung von künstlicher Intelligenz junge Menschen und Frauen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt kräftiger zu unterstützen.Das APEC-Ministertreffen fand zum Thema „Nachhaltige Arbeitsmärkte und Arbeitsplätze für die Zukunft“ statt. Es war die erste Zusammenkunft dieser Art seit dem Ministertreffen 2014 in Vietnam.Südkorea war erstmals seit der Tagung in Seoul 1997 wieder Gastgeber des Ministertreffens.