Zwei koreanische Kurzfilme zu Filmfestival von Cannes eingeladen

Photo : YONHAP News

Bei den am Dienstag (Ortszeit) beginnenden diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes werden zwei koreanische Kurzfilme gezeigt.Der animierte Kurzfilm „Glasses“ von Joung Yumi wurde zur Kritikerwoche eingeladen, der Kurzfilm „First Summer“ von Heo Ga-young in die Kategorie für Werke von Filmstudierenden „La Cinef“.Kein einziger Langfilm aus Südkorea wurde zur 78. Auflage des prestigeträchtigen Filmfestivals eingeladen.Regisseur Hong Sang-soo wurde als bislang sechster Südkoreaner in die Jury der Filmfestspiele von Cannes aufgenommen.Die Filmfestspiele werden am 24. Mai mit der Preisverleihung zu Ende gehen.