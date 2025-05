38 North: Nordkorea modernisiert Werft im Hafen von Chongjin

Photo : YONHAP News

Im nordkoreanischen Hafen von Chongjin finden offenbar Bauarbeiten zur Modernisierung der dortigen Werft statt.Das schrieb die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North am Montag. Es handele sich offenbar um eine der Werften, die Machthaber Kim Jong-un im März besichtigt hatte.Auf Satellitenbildern sei zu sehen, dass Ende März kleine Hütten im Hafen von Chongjin entstanden seien, die denen von Nordkoreas Baubrigaden ähnelten.Ein neues Kriegsschiff, das Kim besichtigt habe, liege südwestlich einer Reihe von Bauhallen. Satellitenaufnahmen ließen vermuten, dass das Schiff etwa 143 Meter lang sei. Von der Größe her entspreche dies dem neuen Zerstörer, der am 25. April im Hafen von Nampo zu Wasser gelassen worden sei, hieß es. Die Verdrängung des neuen Zerstörers „Choe Hyon“ wird auf 5.000 Tonnen geschätzt.Nach Einschätzung von 38 North deuteten die Ausbesserungsarbeiten und Kims jüngste Inspektion des neuen Kriegsschiffs auf eine möglicherweise wichtigere Rolle des Hafens von Chongjin bei der Produktion von Kriegsschiffen hin. Der Fortbestand der Bauhütten weise darauf hin, dass es noch unerledigte Arbeiten gebe.