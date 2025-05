Präsidentschaftskandidaten werben in Daegu und Nord-Gyeongsang um Wählerstimmen

Photo : YONHAP News

Die Präsidentschaftskandidaten führender Parteien sind für Wahlkampfauftritte nach Daegu und in die Provinz Nord-Gyeongsang gereist.Lee Jae-myung, Kandidat der Demokratischen Partei (DP), begann mit einem Auftritt vor dem Bahnhof Gumi am Dienstagvormittag seine Wahlkampftour durch die Region. Neben Daegu und Pohang besucht er auch Ulsan.Lees Auftritte in der als Hochburg des konservativen Lagers geltenden Region sind offenbar dafür gedacht, dort mehr Wählerstimmen auf sich zu vereinen. Bei der letzten Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 hatte Lee als DP-Kandidat mit 21,6 Prozent der Stimmen in Daegu am schlechtesten unter allen übergeordneten Gebietskörperschaften abgeschnitten. In Nord-Gyeongsang hatte er mit 23,8 Prozent der Stimmen das zweitschlechteste Ergebnis eingefahren.Kim Moon-soo, Kandidat der Partei Macht des Volks (PPP), reiste bereits am Montag zu Wahlkampfauftritten nach Daegu. Am Dienstag besuchte er auch Ulsan und Busan, um die Unterstützer im Südosten des Landes hinter sich zu versammeln.Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei trat am Dienstagvormittag in Daegu auf. Er aß in einer Mensa der Kyungpook-Universität gemeinsam mit Studenten zu Mittag.