Präsidentschaftskandidaten präsentieren zahlreiche Wahlversprechen

Photo : KBS News

Zum Auftakt des offiziellen Wahlkampfs für die 21. Präsidentschaftswahl am Montag haben führende Präsidentschaftskandidaten ihre zehn wichtigsten Versprechen für ihre eventuelle Staatsführung in den nächsten fünf Jahren präsentiert.Die Kandidaten legten den Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Erholung.Lee Jae-myung, Kandidat der Demokratischen Partei, stellte eine Wachstumsstrategie in den Vordergrund, bei der Zukunftstechnologien in den Bereichen künstliche Intelligenz, Content-Industrie und Verteidigungsindustrie im Zentrum stehen.Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks präsentierte als sein Wahlversprechen Nummer 1, ein unternehmensfreundliches Umfeld zu schaffen. Mittels Deregulierung, Steuerreformen und Investitionsbelebung wolle er die vom privaten Sektor angeführte Schaffung von Arbeitsplätzen herbeiführen.Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei stellte die Zusammenlegung und Abschaffung von Ministerien in Aussicht.Das Wahlversprechen Nummer 1 von Kwon Young-kook von der Demokratischen Arbeitspartei lautet Steigerung der Wohlfahrt und Beseitigung von Ungleichheiten durch Steuererhöhungen.