Seoul: Enger Vertrauter von Nordkoreas Machthaber erhält offenbar Status zurück

Photo : YONHAP News

Jo Yong-won, Sekretär des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei und einer der engsten Vertrauten von Machthaber Kim Jong-un, hat anscheinend seinen Status zurückerlangt.In Südkorea gab es Spekulationen über eine mögliche Entmachtung des Funktionärs.Jos Status scheine wiederhergestellt worden zu sein, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag. Zur Begründung hieß es, dass Jo Machthaber Kim bei dessen Besuch der russischen Botschaft am 9. Mai begleitet hatte und dass in staatlichen Medienberichten über den Besuch Jos Name und Position genannt worden waren.Jo war seit dem 28. Februar nicht mehr in Nordkoreas Staatsmedien aufgetaucht. Das führte zu Spekulationen über eine mögliche Änderung seines Status.Sein Wiederauftauchen nach etwa zwei Monaten lässt vermuten, dass er der Erziehung zur „Revolutionierung“, Disziplinar- und Personalmaßnahmen von niedrigem Niveau, unterzogen worden war.Der nordkoreanische Machthaber hatte Anfang des Jahres aufgedeckte Unregelmäßigkeiten bei regionalen Beamten im Landkreis Onchon in der Stadt Nampo sowie im Landkreis Usi in der Provinz Jagang angeprangert und strikte Maßnahmen angekündigt. Jo war möglicherweise hierfür mitverantwortlich gemacht worden.