Sonderausschuss für KI-Recheninfrastruktur tritt zusammen

Die Regierung hat konkrete Maßnahmen zur Sicherung von 10.000 hochmodernen Grafikprozessoren (GPU) erörtert.Das war das Thema der vierten Sitzung des Sonderausschusses für KI-Computing-Infrastruktur, die am Dienstag unter Leitung von Wissenschaftsminister Yoon Sang-im stattfand.Die Teilnehmer kamen laut dem Ministerium für Wissenschaft und IKT darin überein, dass alle Verfahren von der Beschaffung über die Einrichtung bis zur Nutzung von GPUs zügig durchgeführt werden müssten, damit diese noch im laufenden Jahr bereitgestellt würden.Die Regierung will hierfür mittels einer Ausschreibung einen Cloud-Serviceanbieter auswählen, der in der Lage ist, fortschrittliche GPUs schnell zu beschaffen und zu betreiben. Dann werden GPUs in bestehenden Rechenzentren schrittweise eingebaut.Später sollen die Rechenleistungen der GPUs mit einem geplanten staatlichen KI-Computingzentrum im Mittelpunkt zur Unterstützung von Forschungsprojekten der Industrie und Wissenschaft und staatlichen Projekten strategisch zugewiesen werden.