USA stufen Nordkorea 29. Jahr in Folge als unkooperatives Land im Kampf gegen Terrorismus ein

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea das 29. Jahr in Folge als nicht kooperatives Land im Kampf gegen den Terrorismus eingestuft.Das US-Außenministerium gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass Kuba, Nordkorea, Iran, Syrien und Venezuela als Länder kategorisiert worden seien, die nicht vollständig bei den Bemühungen der USA um die Terrorismusbekämpfung kooperieren.Kuba war letztes Jahr von der Biden-Regierung von der Liste gestrichen worden.Die erneute Aufnahme wurde damit begründet, dass sich mindestens elf US-amerikanische Justizflüchtlinge in Kuba befänden, darunter mehrere, gegen die ein Verdacht im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten vorläge. Das kubanische Regime habe jedoch deutlich gemacht, dass es nicht bereit zu einer Diskussion über ihre Rückführung sei.Nordkorea steht seit 1997 ununterbrochen auf der Liste.An Länder auf dieser Liste dürfen laut dem Waffenexportkontrollgesetz der USA keine Güter oder Dienstleistungen im Verteidigungsbereich geliefert werden.