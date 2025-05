Samsung Electronics übernimmt europäisches HVAC-Unternehmen FläktGroup

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics wird die FläktGroup Holding GmbH, den größten Anbieter im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC) in Europa, übernehmen.Samsung gab am Mittwoch bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile der britischen Private-Equity-Firma Triton an der FläktGroup für 1,5 Milliarden Euro unterzeichnet habe.Samsung plant, das Übernahmeverfahren noch im laufenden Jahr abzuschließen.Die FläktGroup mit Hauptsitz in Herne im Westen Deutschlands ist ein globales Unternehmen im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, das 1918 gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf Kühllösungen für Rechenzentren, Reinräume in Fabriken sowie Industrie- und Wohngebäude spezialisiert.Die Übernahme erfolgt angesichts der Erwartung, dass die Nachfrage nach Rechenzentren aufgrund der Verbreitung von generativer KI, Robotern, autonomem Fahren und erweiterter Realität (XR) weiter steigen wird.Trever Young, CEO der FläktGroup, sagte, man freue sich sehr, dass die FläktGroup nun Teil von Samsung Electronics sei. Mit Samsungs globaler Geschäftsgrundlage und seinen Investitionen werde die Firma ihr Wachstum weiter beschleunigen können.