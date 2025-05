Koreanische Unternehmen tätigten 2024 26 Direktinvestitionen in Deutschland

Photo : YONHAP News

Koreanische Unternehmen haben letztes Jahr nach deutschen Angaben in 26 Projekte in Deutschland investiert.Laut einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht der bundeseigenen Außenwirtschaftsagentur Germany Trade & Invest (GTAI) stieg die Zahl der Direktinvestitionen koreanischer Unternehmen in Deutschland im vergangenen Jahr auf 26. Dies sind vier mehr als im Jahr 2023.Die Zahl der Direktinvestitionen koreanischer Unternehmen steigt in letzter Zeit jährlich an. Im Jahr 2021 waren es 18 und im Jahr 2022 19 Projekte.Der größte Teil der Investitionen entfiel auf den Bereich Elektronik mit 23 Prozent. Dahinter folgten Mobilität und Logistik mit 19 Prozent sowie Energie mit 15 Prozent.Die Gesamtzahl der Projekte in Deutschland, in die ausländische Unternehmen letztes Jahr investierten, belief sich auf 1.724. Spitzenreiter waren die USA mit 229 Projekten, gefolgt von der Schweiz (202 Projekte) und China (199 Projekte).