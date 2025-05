Bericht: Nordkoreanische IT-Arbeiter erhalten über Scheinfirmen in China Jobs in USA

Photo : KBS News

Nordkorea hat offenbar Scheinfirmen in China gegründet, damit nordkoreanische IT-Arbeiter von westlichen Unternehmen eingestellt werden.Das berichtete die US-amerikanische Nachrichtenwebsite Axios am Dienstag (Ortszeit).Strider Technologies, eine amerikanische Cyber-Intelligence-Plattform, habe in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht erklärt, dass sie 35 in China ansässige Unternehmen identifiziert habe, die mit dem Einsatz nordkoreanischer IT-Arbeiter in Verbindung stünden, so Axios.Es werde stark vermutet, dass diese 35 Unternehmen mit dem von den USA sanktionierten Unternehmen Liaoning China Trade Industry Co., Ltd. zu tun hätten, hieß es.Das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums hatte am 16. Januar die Aufnahme von Liaoning China Trade Industry in seine Sanktionsliste bekannt gegeben. Die Firma soll die Abteilung 53 des nordkoreanischen Ministeriums der Volksarmee mit Notebooks und anderer Ausrüstung für IT-Arbeiter beliefert haben.Nordkoreanische IT-Arbeiter hätten nach der Einstellung bei US-Unternehmen hohe Gehälter bezogen, mit denen das nordkoreanische Raketenprogramm finanziert worden sei. Fast jedes Unternehmen der Fortune 500-Liste habe mit diesem Problem zu kämpfen gehabt, schrieb Axios weiter.