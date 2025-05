Überfall auf Gericht in Seoul: Zwei Stürmer zu Haftstrafen verurteilt

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind die ersten Gerichtsurteile gegen Randalierer gefällt worden, welche im Januar aus Protest gegen den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen den mittlerweile abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol das Bezirksgericht Seoul West gestürmt hatten.Das Bezirksgericht Seoul West verurteilte am Mittwoch einen 35-jährigen Mann mit Nachnamen Kim zu 18 Monaten Haft. Ein 28-jähriger Mann mit Nachnamen So erhielt eine einjährige Haftstrafe.Beide Männer wurden wegen des Vorwurfs angeklagt und inhaftiert, am 19. Januar nach Bekanntmachung des Erlasses eines Untersuchungshaftbefehls gegen Yoon ins Gebäude des Gerichts im Westen Seouls eingedrungen zu sein und Außenwände des Gebäudes beschädigt zu haben. Der Untersuchungshaftbefehl gegen Yoon stand im Zusammenhang mit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts Anfang Dezember 2024.Der Mann mit dem Nachnamen Kim steht auch im Verdacht, Polizeibeamte tätlich angegriffen zu haben.Das zuständige Richtergremium erklärte, dass die Angeklagten den Erlass eines Befehls der Justiz als politische Verschwörung interpretiert und definiert hätten. Ihre Straftaten seien daraus gefolgt, dass sie von der Notwendigkeit einer sofortigen Bestrafung und Vergeltung besessen gewesen seien.Am Freitag ist die Urteilsverkündung gegen vier weitere Angeklagte in dem Fall geplant. Ihnen wird vorgeworfen, im Zuge des Eindringens ins Gerichtsgebäude Journalisten und Polizeibeamte tätlich angegriffen zu haben.