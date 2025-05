Südkorea will ab Juli Nvidia-Grafikprozessoren bestellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird im Juli damit beginnen, Grafikprozessoren (GPU) von Nvidia zu bestellen.Das gab das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Mittwoch bekannt.Die Regierung will sich noch im laufenden Jahr 10.000 fortschrittliche Grafikprozessoren für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz sichern.Diesbezüglich plant das Wissenschaftsministerium vorerst, 6.400 H200-Grafikprozessoren und 3.600 B200-Grafikprozessoren von Nvidia anzuschaffen. Der Modelltyp und der Anteil werden jedoch mit Rücksicht auf die Vorlieben und das Tempo der technologischen Entwicklung der GPU-Betreiber angepasst.Der Cloud-Serviceanbieter, der die erworbenen GPUs betreiben wird, soll noch in diesem Monat über eine Ausschreibung ausgewählt werden. Möglicherweise ab Oktober wird der Cloud-Service (GPUaaS) gestartet.Das Wissenschaftsministerium fragte im April bei 405 Organisationen in Industrie, Wissenschaft und Forschung, mit Ausnahme von Großunternehmen, den Bedarf für Grafikprozessoren ab. Dabei sagte mit 45,9 Prozent die Mehrheit, dass sie GPU-Ressourcen innerhalb von sechs Monaten benötigen würden.