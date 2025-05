Erwerbstätigenzahl im April um 194.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im April den vierten Monat in Folge um mehr als 100.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im Vormonat 28,887 Millionen Menschen ab 15 Jahren berufstätig. Die Zahl wuchs gegenüber dem Vorjahr um 194.000.Seit einem Anstieg von über 130.000 im Januar ist die Erwerbstätigenzahl stetig gewachsen.In den Bereichen Gesundheit und Sozialdienstleistungen sowie Wissenschafts- und Technologiedienstleistungen stieg die Zahl jeweils um 218.000 und 113.000.Im Baugewerbe ging es dagegen aufgrund der schwachen Baukonjunktur seit Mai vergangenen Jahres den zwölften Monat in Folge abwärts. Im April schrumpfte die Zahl um 150.000.Im verarbeitenden Gewerbe wurde mit 124.000 der kräftigste Rückgang seit Februar 2019 verbucht.In allen Altersgruppen mit Ausnahme der über 60-Jährigen und der 30- bis 39-Jährigen ging die Erwerbstätigenzahl zurück. Der stärkste Einbruch wurde mit 179.000 bei den 20- bis 29-Jährigen verbucht.