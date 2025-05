NHK: NATO will Staats- und Regierungschefs der IP4 zu Gipfel im Juni einladen

Photo : YONHAP News

Die NATO hat laut einem Medienbericht beschlossen, die Staats- und Regierungschefs ihrer vier indo-pazifischen Partner (IP4) - Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland - zu ihrem Gipfel im Juni einzuladen.Das berichtete die japanische Rundfunkanstalt NHK am Mittwoch. Das Gipfeltreffen ist für den 24. und 25. Juni in Den Haag geplant.Da der NATO-Gipfel nach der Präsidentschaftswahl in Südkorea am 3. Juni stattfinde, könnte der japanische Premierminister Shigeru Ishiba mit dem neu gewählten südkoreanischen Präsidenten zusammentreffen, so der Sender.Nach weiteren Angaben erwägt NATO-Generalsekretär Mark Rutte, ein gesondertes Treffen mit den IP4-Staats- und Regierungschefs und US-Präsident Donald Trump abzuhalten.Es wird erwartet, dass Trump an dem NATO-Treffen teilnehmen wird. Daher besteht die Möglichkeit, dass ein Treffen zwischen den Präsidenten Südkoreas und der USA zustande kommt.Die NATO hat in letzter Zeit die IP4 kontinuierlich zu ihren Gipfel- und Außenministertreffen eingeladen.