Choi Jeong wird erster KBO-Spieler mit 500 Homeruns

Photo : YONHAP News

Choi Jeong von den SSG Landers hat als erster Spieler in der professionellen südkoreanischen Baseball-Liga KBO-League 500 Homeruns erzielt.Im sechsten Inning des Heimspiels gegen die NC Dinos am Dienstag in Incheon schlug Choi seinen 500. Homerun. Mit dem Two-Run-Homerun gelang den Landers, die mit 0:2 zurücklagen, der Ausgleich.Choi hatte 2005 bei den SK Wyverns, den Vorgängern der SSG Landers, seine Karriere als Profi-Baseballspieler begonnen. Bis zur letzten Saison hatte der 38-Jährige 495 Homeruns verbucht. In der laufenden Saison konnte er bisher fünf Homeruns erzielen.Hinter Choi als Spieler mit den meisten Homeruns der KBO League folgt Lee Seung-yuop mit 467 Homeruns. Lee ist derzeit Manager der Doosan Bears.