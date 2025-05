Südkoreas Fußballnationalmannschaft bestreitet im September Testspiele gegen USA und Mexiko

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft wird im September Testspiele gegen die USA und Mexiko bestreiten.Der Koreanische Fußballverband (KFA) gab am Mittwoch bekannt, dass beide Testspiele am 7. und 9. September in den USA, einem der Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, geplant seien.Die Partie gegen die USA am 7. September wird im Sports Illustrated Stadium im US-Bundesstaat New Jersey ausgetragen. Der Spielort und die Anpfiffzeit der Partie gegen Mexiko am 9. September stehen noch nicht fest.Die südkoreanische Mannschaft unter Trainer Hong Myung-bo liegt in der dritten asiatischen Qualifikationsrunde für die WM 2026 derzeit mit 16 Punkten (vier Siege und vier Unentschieden) an der Spitze der Gruppe B.Südkorea wird am 6. Juni im irakischen Basra sein neuntes Spiel der dritten WM-Qualifikationsrunde gegen den Gastgeber absolvieren. Sollte Südkorea mindestens ein Unentschieden verbuchen, kann sich das Land unabhängig vom Ausgang des zehnten und letzten Qualifikationsspiels das elfte Mal in Folge für die WM-Endrunde qualifizieren.