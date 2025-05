In PPP werden Stimmen für freiwilligen Parteiaustritt von Ex-Präsident Yoon laut

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl werden in der Partei Macht des Volks (PPP) vermehrt Stimmen laut, die den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol zu einem freiwilligen Austritt aus der Partei auffordern.Damit sollen die Partei und deren Präsidentschaftskandidat Kim Moon-soo entlastet werden. Diese denken derzeit über eine Neuregelung ihrer Beziehung zu Yoon nach, um gemäßigte Wähler zu werben. Auch der mögliche Widerstand von Yoon-treuen Parteianhängern könnte auf diese Weise begrenzt werden.Yang Hyang-ja, Co-Vorsitzende des PPP-Wahlkampfkomitees, sagte am Mittwoch in einem KBS-Radioprogramm, dass Ex-Präsident Yoon freiwillig aus der Partei austreten sollte. Andernfalls müssten Zwangsmaßnahmen ergriffen werden.PPP-Präsidentschaftskandidat Kim sagte am Mittwoch Reportern gegenüber bezüglich Yoons eventuellen Parteiaustritts, er denke, dass Yoon eine gute Entscheidung treffen werde.Kim hatte am Vortag mitgeteilt, dass er die Forderung nach Yoons Parteiausschluss für nicht angebracht halte. Zugleich hatte der Kandidat gesagt, dass Yoon über einen eventuellen Parteiaustritt selber entscheiden solle.