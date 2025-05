Regierung beginnt früher als im Vorjahr mit Überwachung von Hitzeerkrankungen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, früher als im vergangenen Jahr mit der Überwachung von Hitzeerkrankungen zu beginnen.Grund ist, dass ein frühzeitiger Sommer erwartet wird.Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention teilte mit, dass das Überwachungssystem für Hitzeerkrankungen in Notaufnahmen vom 15. Mai bis 30. September in Betrieb sein werde.Damit wird das Überwachungssystem fünf Tage früher als im vergangenen Jahr in Betrieb gesetzt und länger als je zuvor unterhalten werden.Über das System wird täglich in Kooperation mit über 500 medizinischen Einrichtungen, die über eine Notaufnahme verfügen, sowie den Gesundheitsämtern und Kommunen die Zahl der Hitzepatienten ermittelt.Letztes Jahr wurden über das Überwachungssystem insgesamt 3.704 Hitzepatienten gemeldet. Die Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 31,4 Prozent an.Landesweit ist es seit Tagen frühsommerlich warm. Die Tageshöchstwerte lagen heute in Seoul bei 26 Grad, in Daejeon bei 28 Grad und in Gangneung bei 29 Grad.