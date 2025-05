US-Handelsbeauftragter besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Handelsbeauftragte der USA, Jamieson Greer, besucht Südkorea.Er traf am Mittwoch in Südkorea ein, um am Handelsministertreffen der Asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) am Donnerstag und Freitag auf der Insel Jeju teilzunehmen.Am Rande des APEC-Treffens wird er bilaterale Gespräche mit den Handelsministern Südkoreas und weiterer Länder führen.Am Freitag ist ein Treffen zwischen Greer und dem südkoreanischen Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, geplant. Das Treffen wird voraussichtlich der Bewertung der Zwischenergebnisse der laufenden Zollgespräche zwischen beiden Ländern dienen.Greer und Ahn waren zuletzt bei der Zwei-plus-Zwei-Handelskonsultation am 24. April in Washington zusammengekommen.Für Handelsfragen zuständige Behörden verhandeln zurzeit auf Arbeitsebene zu vier Bereichen, und zwar tarifäre und nichttarifäre Maßnahmen, Wirtschaftssicherheit, Investitionszusammenarbeit und Währungspolitik.