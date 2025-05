Zahl nordkoreanischer Flüchtlinge im öffentlichen Sektor steigt auf Rekordniveau

Photo : YONHAP News

Noch nie zuvor waren so viele nordkoreanische Flüchtlinge in Südkoreas öffentlichem Sektor beschäftigt wie zurzeit.Nach Angaben des Vereinigungsministeriums waren es mit Stand Ende 2024 211 nordkoreanische Flüchtlinge. Dies sind 17 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Die Regierung bemüht sich gezielt um die Einstellung von aus Nordkorea Geflüchteten. Beispielsweise haben sie im Bewerbungsprozess Vorteile durch die Anrechnung von Bonuspunkten.Vereinigungsminister Kim Yung-ho aß am Mittwoch mit nordkoreanischen Flüchtlingen, die letztes Jahr in den öffentlichen Dienst eingestellt wurden, gemeinsam zu Mittag.Er sprach von einer starken Grundlage für die Integration der Menschen in Süd- und Nordkorea und die Wiedervereinigung, wenn nordkoreanische Flüchtlinge mit anderen Kollegen und Bürgern kommunizierten und ihre Rolle im öffentlichen Dienst spielten, sagte er.