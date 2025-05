Südkorea und USA diskutierten letzte Woche in Mailand über Wechselkurse

Photo : YONHAP News

Beamte Südkoreas und der USA haben sich letzte Woche in Mailand über die Wechselkurspolitik beraten.Ein Beamter des südkoreanischen Finanzministeriums teilte am Mittwoch mit, dass es am 5. Mai in der italienischen Stadt eine Beratung mit dem US-Finanzministerium über Wechselkurse gegeben habe.Das Gespräch erfolgte am Rande der dortigen Jahrestagung der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB).Südkorea und die USA hatten bei einer Zwei-plus-zwei-Handelskonsultation im April in Washington vereinbart, dass Beamte ihrer Finanzbehörden gesonderte Diskussionen über Wechselkurse führen.Der Dialog wurde seitdem auf verschiedene Weise fortgesetzt, es gab einen E-Mail-Austausch und virtuelle sowie persönliche Arbeitsgespräche.