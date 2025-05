Südkorea nimmt Panmunjom-Touren wieder auf

Photo : YONHAP News

Besuche von Zivilisten im Waffenstillstandsort Panmunjom werden nach 18-monatiger Pause wieder möglich.Touren nach Panmunjom würden in Form von Sonderexkursionen wieder aufgenommen, teilte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag mit.Es handelt sich demnach um ein Exkursionsprogramm für Zivilisten, das die Regierung nach vorab erstellten Plänen „politikbezogenen Kunden“ anbieten wird.Im Rahmen des Programms werden am Freitag 17 öffentlich Bedienstete, die an einem Lehrgang des Nationalen Instituts für Vereinigungsbildung teilnehmen, nach Panmunjom reisen.Das Ministerium hatte die Touren 2023 ausgesetzt. Grund waren gestiegene Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea aufgrund der Aussetzung und Kündigung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018.