Seoul zu bestem Freizeit-Reiseziel in Asien gekürt

Photo : YONHAP News

Bei den Leisure Lifestyle Awards 2025 ist Seoul als das beste Freizeit-Reiseziel in Asien ausgezeichnet worden.Das gab die Seoul Tourism Organization (STO) am Mittwoch bekannt.Der öffentlichen Organisation zufolge hatte Seoul bereits 2023 den ersten Platz in der Kategorie bestes Ziel für die Freizeit in Asien belegt. Letztes Jahr landete die südkoreanische Hauptstadt jedoch auf Platz zwei hinter Taipeh, ehe sie dieses Jahr die Spitzenposition zurückerobern konnte.Die Auszeichnung zeige, dass Seoul unter asiatischen Städten hinsichtlich der Vielfalt an Freizeitangeboten sehr wettbewerbsfähig sei, so die STO.Die Organisation hat sich dafür eingesetzt, den Charme der Metropole als Ziel von Bleisure-Reisen, einer Mischung aus Geschäfts- und Urlaubsreisen, bekannt zu machen und neue touristische Contents zu entwickeln.Die Leisure Lifestyle Awards werden seit 2013 jährlich vom US-Reisemagazin „Global Traveler“ vergeben. Dabei werden unter anderem beste Ziele für die Freizeit ausgezeichnet.