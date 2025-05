Photo : YONHAP News

Lee Sang-deok, Leiter der Behörde für Auslandskoreaner, besucht Frankreich und Deutschland, um die Kommunikation mit den dortigen Koreanergemeinden zu verbessern.Er reiste zuerst nach Paris und wird im Anschluss nach Essen und Berlin weiterreisen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.Am Donnerstag lädt er die Leiter wichtiger Koreanerorganisationen zu einem Treffen in einem Hotel in Paris ein, um sich über ihre Schwierigkeiten zu informieren.Am Freitag wird Lee an einer Schulungsveranstaltung des Europäischen Verbandes für koreanische Schulen teilnehmen, der über 200 Vertreter der koreanischen Schulen in 18 europäischen Ländern beiwohnen werden. Er wird dabei die Politik und Projekte seiner Behörde für die Auslandskoreaner der nächsten Generation vorstellen. Auch werden Maßnahmen zur Verbesserung der Kompetenz der koreanischen Schulen erörtert.Lee wird am Samstag nach Essen weiterreisen. In der dortigen Koreanischen Glückaufhalle wird er mit früher nach Deutschland entsandten Arbeitskräften aus Südkorea zusammenkommen, die zu einem Eckpfeiler für das Wirtschaftswachstum in ihrem Heimatland geworden waren.Am Sonntag wird er mit den Leitern wichtiger Koreanerorganisationen zu einer Diskussion in der südkoreanischen Botschaft in Berlin zusammentreffen. Er wird ihnen wichtige Projekte der Behörde für Auslandskoreaner in diesem Jahr präsentieren und sich von der Koreanergemeinde über deren Schwierigkeiten berichten lassen.