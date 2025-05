Südkorea richtet erstmals seit 20 Jahren APEC-Handelsministertreffen aus

Photo : YONHAP News

Südkorea ist erstmals seit 20 Jahren wieder Gastgeber des Handelsministertreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC).Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab bekannt, dass das Treffen der für den Handel zuständigen APEC-Minister 2025 am Donnerstag und Freitag im Internationalen Kongresszentrum (ICC) Jeju stattfinde.Daran nehmen die Handelsminister aus 21 Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich der USA, Chinas, Japans und Australiens, teil. Zu den Teilnehmern zählen auch Vertreter internationaler Organisationen, darunter die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) und der stellvertretende Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Südkorea ist Gründungsmitglied der APEC. 2005 konnte es in Busan seinen ersten APEC-Gipfel ausrichten, in diesem Jahr übernimmt das Land erstmals seit 20 Jahren wieder den Vorsitz der Organisation. Vertreten wird Südkorea dabei von Handelsminister Cheong In-kyo.Am Rande des APEC-Treffens ist ein bilaterales Gespräch zwischen Südkorea und den USA geplant. Auch ein Treffen zwischen Südkorea, Japan und China gilt als möglich.