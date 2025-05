Südkoreas Mädchen bei Kadetten-Weltmeisterschaft im Taekwondo erstmals Gesamtsieger

Photo : YONHAP News

Südkorea ist bei der Kadetten-Weltmeisterschaft im Taekwondo erstmals Gesamtsieger bei den Mädchen geworden.Den Titel gewann die Mädchenmannschaft bei den World Taekwondo Cadet Championships 2025 in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die am Mittwoch (Ortszeit) zu Ende gingen.Das südkoreanische Mädchenteam beendete das Turnier mit drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille an der Tabellenspitze.Bei der Kadetten-Weltmeisterschaft im Taekwondo konkurrieren Athletinnen und Athleten im Alter von 12 bis 14 Jahren. Der Wettbewerb wurde 2014 ins Leben gerufen und ging dieses Jahr in seine siebte Auflage.Das südkoreanische Jungenteam belegte mit einer Silber- und vier Bronzemedaillen den fünften Platz in der Gesamtwertung.