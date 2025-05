Südkorea verzeichnet im ersten Quartal Haushaltsdefizit von 61 Billionen Won

Photo : KBS News

Südkoreas Haushaltsdefizit hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres 61 Billionen Won übertroffen.Nach Angaben des Finanzministeriums am Donnerstag wurde beim Haushaltssaldo ohne Sozialversicherungsfonds bis März ein Defizit von 61,3 Billionen Won (knapp 44 Milliarden Dollar) verbucht. Für die Berechnung wurden die vier größten Sozialversicherungsfonds nicht berücksichtigt.Dies entspricht dem bislang zweitgrößten Defizit mit Stand Ende März. Der bislang größte Fehlbetrag in einem solchen Zeitraum war letztes Jahr verbucht worden.Die Gesamteinnahmen mit Stand Ende März beliefen sich auf 159,9 Billionen Won (114 Milliarden Dollar). Die Gesamtausgaben schrumpften gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Billionen Won auf 210 Billionen Won (150 Milliarden Dollar).Ein Beamter des Finanzministeriums erklärte hierzu, dass infolge einer schnellen Ausführung des Budgets sowohl letztes als auch dieses Jahr im ersten Halbjahr ein großes Haushaltsdefizit verbucht worden sei.