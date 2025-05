Hohes Bußgeld für chinesischen Online-Händler Temu in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat den chinesischen Online-Händler Temu mit einer hohen Geldstrafe belegt.Die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten teilte am Donnerstag mit, dass Temu ein Strafzuschlag in Höhe von 1,369 Milliarden Won (980.000 Dollar) und ein Bußgeld in Höhe von etwa 17 Millionen Won (12.000 Dollar) auferlegt würden.Der Strafzuschlag wurde um 30 Prozent erhöht, weil Temu angeforderte Daten für eine Untersuchung nicht ausgehändigt hatte.Die Kommission wirft Temu vor, personenbezogene Daten an mehrere Unternehmen im Ausland, darunter China und Japan, ausgelagert zu haben, ohne seine Kunden darüber zu informieren.Die Billig-Plattform gibt laut von ihr veröffentlichten Daten personenbezogene Daten von Kunden an über 30 Unternehmen in zehn Ländern, darunter die USA und China, weiter.Temu soll außerdem persönliche Daten von Händlern ohne deren Zustimmung gesammelt haben. Bei der Sammlung von Ausweisdaten und Gesichtsaufnahmen von Händlern in Südkorea wurden deren Einwohnermeldenummern ohne rechtliche Grundlage verarbeitet.