Hyundai Motor feiert in Saudi-Arabien ersten Spatenstich für erstes Werk im Nahen Osten

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Company baut in Saudi-Arabien seine erste Produktionsstätte im Nahen Osten.Der koreanische Automobilhersteller gab am Donnerstag bekannt, dass die Grundsteinlegungszeremonie für Hyundai Motor Manufacturing Middle East (HMMME) am Mittwoch (Ortszeit) im King Salman Automotive Cluster in Saudi-Arabien stattgefunden habe.HMMME ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Hyundai Motor und dem saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF), die je 30 und 70 Prozent der Anteile halten.An der Grundsteinlegungszeremonie nahmen der saudi-arabische Minister für Industrie und Mineralressourcen, Bandar Alkhorayef, der südkoreanische Botschafter Moon Byung-jun, und der Vizevorsitzende der Hyundai Motor Group, Chang Jae-hoon, teil.Saudi-Arabien führt derzeit das Entwicklungsprogramm „Vision 2030“ durch, um seine energiezentrierte Industriestruktur auf das verarbeitende Gewerbe und Wasserstoffenergie zu erweitern.Hyundai Motor will gemeinsam mit PIF durch die Kombination seiner Fertigungstechnologie mit Talenten und Infrastruktur in Saudi-Arabien HMMME zum zentralen Stützpunkt für das Ökosystem der Mobilität in Saudi-Arabien machen.