APEC-Bildungsminister nehmen Erklärung gegen Bildungskluft an

Photo : YONHAP News

Die Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) haben eine gemeinsame Erklärung über die Behebung der Bildungskluft verabschiedet.Wie der südkoreanische Vizebildungsminister Oh Seok-hwan mitteilte, sei die Erklärung beim APEC-Bildungsministertreffen 2025 angenommen worden, das am Dienstag und Mittwoch auf Jeju stattfand.Bei dem Treffen wurden zum Thema „Überbrückung des Bildungsgefälles und Förderung eines nachhaltigen Wachstums in der Ära der digitalen Transformation“ Diskussionen über die Ausrichtung der Bildung in der Zukunft geführt.Die gemeinsame Erklärung befasst sich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und digitalen Technologien für die Bildungsinnovation, der globalen Bildungszusammenarbeit und einem erweiterten Zugang zur Bildung.Bildungsminister Lee Ju-ho betonte bei der Eröffnungsfeier der Plenarsitzung am Mittwoch die Notwendigkeit, die Bildungskluft zu schließen, um eine Gemeinschaft zu schaffen, in der alle Menschen und alle Generationen gemeinsam gedeihen würden. Er forderte die Fortsetzung der Anstrengungen in Richtung auf eine nachhaltige Gesellschaft, die ein gemeinsames Wachstum von Technologie und Mensch ermögliche.