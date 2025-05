Umfrage zur Präsidentschaftswahl: Lee Jae-myung mit 49 Prozent führend

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei (DP), liegt laut einer aktuellen Umfrage weiterhin deutlich in Führung.Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen der National Barometer Survey (NBS) erhielt Lee 49 Prozent Zustimmung. Kim Moon-soo, Kandidat der Partei Macht des Volks (PPP), kam auf 27 Prozent, Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei auf sieben Prozent.Für ihre regelmäßige Umfrage befragten Embrain Public und weitere Meinungsforschungsinstitute von Montag bis Mittwoch 1.000 Personen ab 18 Jahren.Bei progressiv Gesinnten und gemäßigten Wählern lag DP-Kandidat Lee jeweils mit 81 und 55 Prozent Zustimmung an der Spitze. Bei konservativ Gesinnten führte Kim mit 56 Prozent die Rangliste an.57 Prozent antworteten, dass ein Kandidat des Oppositionslagers bei der anstehenden Präsidentschaftswahl siegen sollte, damit ein Machtwechsel ermöglicht wird. 32 Prozent hofften auf die Wahl des Kandidaten des anderen Lagers.Unter den Parteien gewann die DP 42 Prozent Zustimmung, die PPP 28 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.