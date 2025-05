USFK-Kommandeur betont mit Blick auf China und Russland Notwendigkeit von Truppenpräsenz in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Kommandeur der US-Truppen in Korea (USFK), Xavier Brunson, hat mit Blick auf die Bedrohung durch China und Russland die Bedeutung von US-Bodentruppen in Südkorea unterstrichen.Entsprechendes äußerte der General beim Land Forces Pacific (LANPAC)-Symposium des Verbandes der Armee der Vereinigten Staaten (AUSA) am Donnerstag (Ortszeit) auf Hawaii.Die US-Truppen in Südkorea spielten eine große Rolle bei der Überwindung der „Tyrannei der Entfernung“, die Militäroperationen in der riesigen indopazifischen Region erschwere, sagte er.Er wies auf die strategische Bedeutung der geografischen Lage Südkoreas hin. Südkorea sei ein Verbündeter, der Peking am nächsten liege, und wie eine Insel zwischen Japan und China oder ein fest verankerter Flugzeugträger, hieß es.Die USFK legten ihren Fokus nicht nur darauf, Nordkorea zurückzuschlagen. Sie konzentrierten sich als kleiner Teil einer größeren Indopazifik-Strategie auch auf Operationen, Aktivitäten und Investitionen in der Region, so Brunson weiter.