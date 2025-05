PPP-Führung fordert Parteiaustritt von Ex-Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

Die Führung der Partei Macht des Volks (PPP) hat den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol öffentlich zum Parteiaustritt aufgefordert.Der neue Interimschef der Partei, Kim Yong-tae, sagte am Donnerstag auf der ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt, er werde Yoon so bald wie möglich besuchen und ihn höflich darum bitten, die Partei zu verlassen.Unabhängig von Yoons Entscheidung könne die Partei auch ein anderes Verfahren in Erwägung ziehen. Die Äußerung deutet offenbar darauf hin, dass die Partei ihm seine Rechte als Parteimitglied entziehen könnte.Als Hintergrund werden schwache Zustimmungswerte für den PPP-Präsidentschaftskandidaten Kim Moon-soo vermutet. Die Partei erhofft sich von einer Distanzierung vom Ex-Präsidenten mehr Zuspruch für Kim.Lee Jung-hyun, Co-Vorsitzender des PPP-Wahlkampfkomitees, hatte ebenfalls am Donnerstag einen Parteiaustritt Yoons noch am selben Tag vorgeschlagen.Der PPP-Kandidat Kim bleibt unterdessen bei seiner Position, dass die Entscheidung über einen Parteiaustritt bei Yoon selbst liege.Das soll Kim kürzlich auch Yoon in einem Telefonat mitgeteilt haben.