Südkorea und Japan wollen offenbar gesonderte Kontrollspuren am Flughafen testen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan werden im Juni an einigen Flughäfen exklusive Passkontrollspuren für Bürger des jeweils anderen Landes testen.Geplant sei dies anlässlich des 60. Jubiläums der Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, schrieb die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ am Donnerstag.Dank gesonderten Kontrollspuren sollen Touristen beider Länder die Grenzkontrolle schneller passieren können.Erprobt werde das neue Verfahren an den Flughäfen Haneda (Tokio) und Fukuoka in Japan sowie Gimpo (Seoul) in Südkorea, hieß es.Nach etwa einem Monat werde überprüft, ob an den gesonderten Kontrollspuren festgehalten wird.In Japan gab es laut dem Zeitungsbericht bislang noch keine gesonderten Kontrollspuren für Reisende aus einem bestimmten Land. Die Regierung in Tokio wolle mit einem verstärkten Personenaustausch mit Südkorea die Grundlagen der bilateralen Beziehungen festigen, hieß es weiter.