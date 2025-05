Zeremonie zum Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung am Sonntag in Gwangju

Photo : YONHAP News

Die offizielle Zeremonie zum 45. Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung findet am Sonntag auf dem 18.-Mai-Nationalfriedhof in Gwangju statt.Das gab das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten am Freitag bekannt.Zu der Zeremonie zum Thema „Gemeinsam Mai-(Geschichte) schreiben“ werden über 2.500 Personen erwartet, darunter Personen, die sich um die Demokratiebewegung verdient gemacht haben, Hinterbliebene und Regierungsvertreter.Veteranenministerin Kang Jung-ae sagte, die Opfer und der Einsatz von Gwangju im Mai vor 45 Jahren stellten eine wichtige Grundlage für die Demokratie der Republik Korea von heute dar.