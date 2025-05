Erste TV-Debatte zur 21. Präsidentschaftswahl am Sonntag

Photo : YONHAP News

Die erste Fernsehdebatte der Kandidaten für die 21. Präsidentschaftswahl findet am kommenden Sonntag statt.Nach Angaben der Nationalen Kommission für die Rundfunkdebatte bei den Wahlen findet die Veranstaltung am 18. Mai von 20 bis 22 Uhr im Studio des Senders SBS in Seoul statt.Eingeladen sind insgesamt vier Kandidaten: Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei, Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volkes, Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei und Kwon Young-guk von der Demokratischen Arbeitspartei.Laut der Kommission wurde die Auswahl der Teilnehmenden gemäß Wahlgesetz unter anderem nach Fraktionsstärke, Ergebnissen der letzten Wahl und aktuellen Umfragewerten getroffen.Den Auftakt bildet eine Diskussion zum Thema Wirtschaft. Im ersten Teil stehen Strategien zur Überwindung der niedrigen Wachstumsrate und zur Stärkung der Binnenwirtschaft im Mittelpunkt. Danach schließen sich zwei Runden an, in denen die Wahlprogramme der Kandidaten auf den Prüfstand gestellt werden. Die Schwerpunkte liegen dabei auf „Handelspolitik in der Trump-Ära“ und „Stärkung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit“.Am 23. Mai folgt im KBS-Studio in Seoul die zweite Debatte mit sozialpolitischem Fokus. Die dritte Debatte zum Thema Politik wird am 27. Mai im MBC-Studio im Seouler Stadtteil Sangam abgehalten.Für die Kandidaten, die nicht zur Hauptrunde eingeladen sind, wird es am kommenden Montag eine eigene Debatte im SBS-Studio geben. Dort treten Koo Joo-wa von der Partei für Freiheit und Vereinigung sowie die parteilosen Bewerber Hwang Kyo-ahn und Song Jin-ho an.Alle Debatten werden live im Fernsehen übertragen und können auch über den YouTube-Kanal der Nationalen Kommission für die Rundfunkdebatte bei den Wahlen verfolgt werden.