KBS-Umfrage zur Präsidentschaftswahl: DP-Bewerber Lee mit 46 Prozent klar vorne

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei (DP) liegt laut einer KBS-Meinungsumfrage zur Präsidentschaftswahl mit 46 Prozent deutlich in Führung.Dahinter folgt Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volkes (PPP) mit 31 Prozent. Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei kommt auf acht Prozent.Es war die erste Erhebung, nachdem die Parteien ihre Präsidentschaftskandidaten nominiert hatten. Sie wurde zwischen Dienstag und Donnerstag unter 1.000 Erwachsenen im ganzen Land durchgeführt.In puncto Regierungswechsel zeigen sich kaum Veränderungen gegenüber der Vorwoche. 53 Prozent der Befragten sprachen sich für einen Wechsel aus, 36 Prozent für eine erneut konservative Regierung.Für 38 Prozent der Teilnehmer ist die Verhängung des Kriegsrechts sowie die anschließende Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Yoon der wichtigste Faktor bei der Wahlentscheidung.Auch die Parteipräferenzen blieben in etwa auf demselben Stand wie in den vergangenen drei Wochen. Die DP lag bei 39 Prozent, die PPP bei 31 Prozent.Die Fehlerquote der Umfrage beträgt plus/minus 3,1 Prozentpunkte bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.